Inter-Milan, Cruz sul derby: “Match magico, che emozione ribaltare il gol di Ronaldo”

Le dichiarazioni di Julio Cruz, ex calciatore dell'Inter, a proposito dell'imminente derby tra i nerazzurri e il Milan

Il derby tra Inter e Milan e sicuramente una delle gare più attese del campionato, in particolare se, come per quest'anno, la posta in gioco riguarda lo scudetto. Le due compagine sono divise in classifica da solamente quattro lunghezze, i nerazzurri di Inzaghi guidano la Serie A con 53 punti seguiti dai rossoneri e dal Napoli con 49.

"Si parlava molto del tema Ronaldo, che era tornato in Italia, al Milan. I tifosi dell'Inter lo avevano amato molto in passato, così più del solito ci pregavano di vincere. Mancini mi fece entrare nel secondo tempo per Hernan Crespo. E li successe la cosa più bella che potessi desiderare: corro verso l'area appena entrato, Ibra salta Maldini e la mette in mezzo, io faccio un passo indietro e la incrocio sul secondo palo. È stato un sogno quella partita. Feci anche un tacco dove la palla non è entrata in rete veramente per poco. E dopo, l'assist per Ibra, il gol rimonta. Un derby speciale per me e per tutti i tifosi. Mi ricordo bene la felicità di tutto lo stadio e non soltanto per Ronaldo. Anche se, come ti dicevo, era stato molto amato e puoi immaginare il fastidio delle persone nel vederlo subito segnare il vantaggio. Spettacolare. Grazie a Dio la rimontammo, la sera ricordo un Moratti euforico".