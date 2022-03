Inter, Marotta: “Superlega? Concentrati sul nostro obiettivo. Parole di Agnelli…”

Le parole dell'attuale amministratore delegato dell'Inter Marotta sulla nuova Superlega prossima ad essere lanciata da Andrea Agnelli

"L'assenza dell'Inter nella nuova Superlega e le dichiarazioni di Agnelli? C'è stato un dibattito forte quest'estate, l'Inter ha fatto dichiarazioni ben precise. Ci sarà tempo per riprendere questa discussione, ma ora siamo molto concentrati sul nostro obiettivo sportivo e nel lavorare per rendere l'Inter una società sostenibile nonostante la contrazione nel mercato dovuta al Covid-19. Vogliamo riprenderci al cospetto della pandemia che ha creato problemi a tutte le società. Non voglio dare una risposta precisa sulla nostra partecipazione, sono temi delicati da affrontare nel luogo giusto e nel momento giusto".