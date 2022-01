Inter, Darmian: “Derby gara speciale. Vlahovic? Pensiamo a noi. Gosens e Caicedo…”

Le dichiarazioni di Matteo Darmian, difensore dell'Inter, a proposito del calciomercato dei nerazzurri e delle rivali in Serie A

Annata da incorniciare per l' Inter di Simone Inzaghi , capolista della Serie A con 53 punti e distante quattro lunghezze dalle inseguitrici Napoli e Milan . Al rientro dalla sosta nazionali, i nerazzurri saranno impegnati nell'importante scontro diretto, e derby, proprio contro i rossoneri. Proprio in vista del match del 5 febbraio, Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi non solo sulla gara di San Siro ma anche sulle rivali e il calciomercato. Di seguito le dichiarazioni del laterale ex Palermo e Manchester United :

"Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby. Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo. Theo Hernandez e Leao? Ottimi giocatori, un punto di forza dei rossoneri. Ma se lavoriamo di squadra possiamo affrontare tutti e faremo così anche nel derby. Vlahovic alla Juventus? Grande giocatore ma non so se così rientrano nella corsa scudetto. Gli altri non ci riguardano, pensiamo solo a noi".