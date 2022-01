Calciomercato Inter, ecco Gosens! Cifre e dettagli dell’affare con l’Atalanta:

Dopo una lunga trattativa si conclude l'operazione che porta Robin Gosens dall'Atalanta all'Inter di Inzaghi con la formula del prestito di 18 mesi e l'obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

⚽️

Dopo una campagna acquisti che non era ancora decollata, l'Inter conclude l'operazione che vede approdare in nerazzurro Robin Gosens. Formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25milioni di euro quella concordata con l'Atalanta, che ha lasciato partire il giocatore senza troppe forzature come anche dichiarato dal amministratore delegato bergamasco, Luca Percassi .

Il tedesco ha ricoperto il ruolo di esterno a tutta fascia nell'Atalanta di Gasperini degli ultimi anni fornendo grandi prestazioni accompagnate da numeri spaventosi in fase realizzativa. In questa stagione il tedesco è stato assente a partire dal 29 settembre scorso a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, da sommare alla recente ricaduta che lo terrà lontano dal campo ancora per un pò.

L'esterno rappresenta comunque un importante innesto che si va ad aggiungere all'organico già molto competitivo di Simone Inzaghi, che al momento guida la classifica di Serie A. Ecco il comunicato del club milanese:

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l'Atalanta per l'acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L'esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.