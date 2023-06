Genoa, rinnovo biennale per Gilardino: accordo con l’ex Palermo fino al 2025

Il Genoa è tornato in Serie A dopo solo dodici mesi di cadetteria e gran parte del merito è di Alberto Gilardino. L'ex calciatore di Milan, Pescara e Palermo tra le altre, dopo aver guidato la primavera del 'Grifone' per tredici partite è stato chiamato al subentro in prima squadra - al seguito dell'esonero di Alexander Blessin - per risollevare una delle compagini più attrezzate del torneo in piena crisi di risultati e di gioco. I rossoblù con il mister tedesco hanno totalizzato ventitré punti in quindici partite: vincendone sei, pareggiandone cinque e perdendo ben quattro partite. L'ingresso in corso d'opera del tecnico nativo di Biella ha stravolto l'identità ed i numeri del Genoa. Cinquantuno punti in ventitré partite: di cui quindici successi, sei pari e soli due ko.