Palermo-Foggia, Zeman: “Oggi i miei giocatori hanno regalato due gol su tre”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Foggia a margine della sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro gli uomini di Giacomo Filippi

Così Zdenek Zeman a margine della scottante sconfitta rimediata contro il Palermo di Giacomo Filippi. Al "Renzo Barbera" i rosanero hanno rifilato tre reti al Foggia superando gli stessi in classifica. Tre punti importanti per De Rose e compagni che danno così continuità alle proprie prestazioni. Dopo il pareggio a reti bianche maturato sul campo della Juve Stabia, una vittoria era necessaria per dare una sterzata significativa alla propria stagione agonistica. L'allenatore del Foggia, Zdenek Zeman, ha speso poche parole in mixed zone per analizzare la prestazione decidendo di soffermarsi prettamente sulle disattenzioni difensive che sono costate care al pacchetto difensivo pugliese.