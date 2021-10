Foggia, Zeman: “Non siamo ancora al meglio. Palermo? Non è facile”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Foggia dopo la vittoria conquistata contro l'Acr Messina

"Grazie per i complimenti ma non è stata partita facile". Lo ha detto Zdenek Zeman. Tre a uno: è questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Pino Zaccheria". Una vittoria, quella conquistata in rimonta dal Foggia contro l'Acr Messina, centrata grazie alle reti messe a segno da Pietro Martino, Olger Merkaj e Michele Rocca. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico boemo ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra. Ma non solo; Zeman si è espresso anche in vista del prossimo impegno ufficiale contro il Palermo, gara in programma domenica pomeriggio al "Renzo Barbera".