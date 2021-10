Foggia, Zeman: “Bari mi ha sempre portato fortuna. Il match vale 3 punti, non 5”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Foggia, Zdeněk Zeman, alla vigilia del derby contro il Bari

Poco più di ventiquattro ore e sarà Bari-Foggia. Mercoledì 20 ottobre, alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola", gli uomini di Zdeněk Zeman affronteranno l'attuale capolista del Girone C. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita valevole per la decima giornata di Serie C, il tecnico boemo ha detto la sua sulle prestazioni offerta fin qui dalla compagine biancorossa, reduce dalla vittoria conquistata in trasferta contro il Campobasso. Ma non solo... "Il Bari è primo in classifica e non ha affrontato particolari problemi. È una squadra esperta con diversi elementi che hanno più di 30 anni e che hanno giocato in categorie superiori ed a livelli importanti. E' una partita difficile, ma spero che lo sia per tutte e due le squadre. Noi dobbiamo mettere in campo l'entusiasmo", sono state le sue parole.