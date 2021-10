Foggia, verso il Palermo: allenamento congiunto per gli uomini di Zeman

La sfida tra Palermo e Foggia è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 17.30

Prosegue la marcia di avvicinamento del Foggia alla sfida contro il Palermo , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" (fischio d'inizio alle ore 17:30). Nel pomeriggio, dunque, alle ore 15:30, gli uomini di Zeman disputeranno un allenamento congiunto al Campo Comunale Madrepietra Stadium contro lo Sporting Apricena formazione che milita nella Promozione pugliese. "Ingresso offerta libera", informa il sito ufficiale del club rossonero.

Intanto, chi salterà la partita valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C contro la squadra di Giacomo Filippi è Manuel Nicoletti. L'esterno del Foggia, uscito al minuto 70 della gara contro l’ACR Messina di domenica scorsa, ha rimediato una lesione di primo grado parcellare al bicipite femorale della coscia sinistra. Per Nicoletti si prospetta uno stop di due settimane.