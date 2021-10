Foggia-Monopoli 1-0, Zeman: “Non una buona prestazione. Bari? Proveremo a fermarli”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Foggia, Zdeněk Zeman, al termine della sfida contro il Monopoli

"Oggi (ieri ndr), sicuramente, è andato meglio il risultato e non la prestazione". Lo ha detto Zdeněk Zeman, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Monopoli. Diversi i temi trattati dal tecnico del Foggia: dalla prestazione offerta dalla compagine pugliese in occasione del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C - vinto per 1-0 grazie alla rete messa a segno al minuto 32 da Alexis Ferrante - al prossimo impegno ufficiale. Mercoledì 20 ottobre, alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola", il Foggia affronterà il Bari, capolista del torneo.