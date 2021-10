Foggia, Merkaj: “Lo Zaccheria è una bolgia. E noi faremo sempre meglio”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'attaccante del Foggia: domenica la sfida contro il Palermo

"Sin da subito ho cercato di dare il massimo e di farmi trovare pronto". Ha esordito così Olger Merkaj , intervenuto in conferenza stampa. L'attaccante del Foggia , a segno nel corso dell'ultima partita contro l' Acr Messina , ha parlato degli obiettivi della squadra allenata da Zeman a pochi giorni dalla sfida contro il Palermo , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo...

"Lo Zaccheria? Domenica l'ho sentito molto di più di potenza. E' stato una bolgia, incredibile, molto bello. Sta andando bene, dal punto di vista personale non pensavo di partire così bene, darò il massimo anche nelle prossime gare perché l'obiettivo è fare il meglio possibile. Siamo solo all'inizio, ci sono ancora tante partite da giocare. Spero di continuare così. Sono un giocatore esplosivo, sono rapido nei primi passi, mi piace tanto attaccare la profondità e al mister questa cosa piace: attaccare la porta, entrare in tanti dentro l'area. Il Foggia mi ha scelto principalmente per questo. A me piace tanto Lautaro Martinez per caratteristiche e modo di giocare. A Foggia mi trovo benissimo, i tifosi sono bravi, anche sui social, quando vengono allo stadio, quando ci aspettavo fuori dopo ogni allenamento. E' una bellissima città. Differenze tra la Serie D e la C? L'intensità delle giocate, dallo stop al passaggio cambia tanto. E' quello che fa la differenza", ha concluso.