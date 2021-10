Foggia, Curcio: “Palermo tra le più attrezzate per vincere, saremo sul pezzo”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Foggia al termine della sfida contro l'Acr Messina, andata in scena domenica pomeriggio allo "Zaccheria"

Secondo successo di fila per il Foggia di Zdenek Zeman . Una vittoria in rimonta, quella conquistata dalla compagine pugliese ai danni dell' Acr Messina , maturata grazie alle reti messe a segno da Pietro Martino , Olger Merkaj e Michele Rocca . Il Foggia si rilancia, dunque, in chiave playoff. Tre punti meritati ma sofferti, che danno certamente slancio e morale in vista della partita contro il Palermo , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match valevole per la settimana giornale del Girone C di Serie C, il capitano del Foggia Alessio Curcio ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra. "Quando troviamo squadre che si chiudono bene bisognerebbe fare girare la palla più veloce. Non è facile sorprenderle. Dobbiamo lavorare per fare meglio anche in partite così. Sicuramente è importante il risultato della squadra, al di là di quello personale: incidere con l’assist o con il gol va bene lo stesso. Dobbiamo arrivare il più in alto possibile e toglierci delle soddisfazioni. Pensiamo gara dopo gara, alla fine tireremo le somme. Il Palermo? Incontreremo una delle squadre attrezzate per la vittoria del campionato. Da martedì saremo sul pezzo", ha concluso Curcio.