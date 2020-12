Foggia, Corda e l’attentato a Gentile: “Non escludo la possibilità di non giocare col Palermo”

Sono giorni difficili per Federico Gentile.

“Sono scosso, ho poche parole. Sono venuto qui per lavorare, ora sono in grande difficoltà. Sto pensando di lasciare, anche se ho ricevuto tanto affetto, ma questo è un fatto grave, soprattutto perché entrano nella vita privata”. Lo ha detto il centrocampista rossonero, intercettato davanti alla Questura di Foggia, dove è stata formalizzata una denuncia dopo l’attentato subito nella notte tra martedì e mercoledì. Lo ha riportato ‘Foggia Today’.

Foggia, misure tutorie per l’ex capitano Gentile dopo l’attentato: la situazione

Ignoti hanno dato alle fiamme la porta d’ingresso della sua abitazione mentre il calciatore e la sua famiglia, la moglie e i due bambini, dormivano. “Stavo dormendo, mi sono svegliato e ho visto il fumo”, ha raccontato l’ex capitano del Foggia. Gentile, ancora molto scosso, nella giornata di ieri non si è allenato e potrebbe restare fermo anche oggi.

“Se Federico decidesse di andar via perderemmo tutti. Non escludo nemmeno la possibilità di non far scendere in campo la squadra domenica contro il Palermo – ha dichiarato Ninni Corda, direttore tecnico del club pugliese, intervistato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ -. Con Gentile affronteremo l’argomento a mente fredda, stiamo pensando di restituirgli la fascia di capitano che quest’anno non ha ancora mai indossato”.