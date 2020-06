Fiorentina, Vlahovic: “Ribery un campione, con lui niente è impossibile. Ripresa? Ecco cosa sarà determinante”

Parola a Dusan Vlahovic.

La Fiorentina scalda i motori in vista della ripresa dei campionati, prevista per il prossimo 20 giugno. Un giorno attesissimo che rappresenta un importante passo verso la normalità dopo complicati mesi vissuti a causa dell’emergenza Coronavirus. A testimoniarlo, le parole dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, durante un’intervista concessa ai microfoni della BBC.

“Oggi viviamo davvero una bella sensazione, per tutti sono stati giorni difficili ma penso che ora siamo pronti a nuove battaglie, e io sono pronto per l’inizio della stagione. Questo è molto bello. Penso che la cosa più importante in questo periodo sarà il riposo, ci sono anche nuove regole, le cinque sostituzioni e penso che per noi sarà più facile”.

Il giocatore si sofferma sulla sua esperienza con il virus: “Un giorno ho avuto la febbre, ma alla fine dopo due giorni ero già normale. Ho iniziato poi ad allenarmi nuovamente da solo in un paio di giorni, a casa. I primi giorni sono stati un po’ preoccupanti, anche perché la mia famiglia è lontana, in Serbia, e non è stata una bella sensazione. Poi però sentivo che stavo meglio, e dopo è tutto tornato normale. Tampone? Ogni tre giorni. Per me è normale, voglio giocare e c’è bisogno che sia tutto ok, è importante per tutti. Non sono le cose cui siamo abituati ma è il nostro lavoro, e la salute viene prima”.

Infine, Vlahovic, si sofferma sulle difficoltà del suo ruolo e sull’importanza per la Viola di Franck Ribery: “Giocare in Italia non è facile, specie per gli attaccanti: le difese sono forti e facciamo tanta tattica. Ma quando hai un campione come Ribery nella tua squadra non esistono più cose troppo difficili: ha una personalità e una mentalità che non ho mai visto nella mia vita. Ma ci sono anche tanti giovani forti come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic: c’è un bel mix tra giovani ed esperti. Possiamo far bene in queste dodici partite”.