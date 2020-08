Siviglia-Inter, Conte: “Orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni, non abbiamo paura degli andalusi”

L’Inter vuole aggiungere contenuti alla propria storia per usare un termine alla moda nel campo dei social.

I nerazzurri nella serata di venerdì 21 agosto affronteranno in finale di Europa League il Siviglia di Julen Lopetegui che ha conquistato per l’ennesima volta la qualificazione all’atto decisivo della competizione europea. La compagine milanese, dopo un’annata vissuta tra alti e bassi e chiusa al secondo posto in campionato, vuole trionfare per regalare un successo europeo ai suoi tifosi che manca dal celeberrimo triplete. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Da calciatore ne ho giocate tante, ho vinto ma ho anche perso tanto. La gente si ricorda solo di quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre, nella storia è rimasta solo la prima. Ci deve essere da parte nostra l’entusiasmo e la consapevolezza di aver fatto un percorso importante che ci darà entusiasmo. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto una finale 10 anni dopo l’ultima dell’Inter. La storia la scrive chi vince, ci si ricorda solo di questo. Questa è una spinta in più per ottenere il massimo. I ragazzi hanno creduto sempre di poter far bene ed è cresciuto il coraggio. Dovremo dimostrare sul campo di meritarlo, ci siamo e ci godiamo il momento. Daremo tutto per dare una gioia a noi, ai tifosi e al club. Siviglia? La parola paura non fa parte del mio vocabolario. Stimiamo il Siviglia e la loro storia, abbiamo rispetto ma se siamo qui in finale è perché abbiamo le nostre carte da giocare. Ce le giocheremo nel migliore dei modi”.