Milan, Pioli: “Empoli? Partita importante. Sentiamo l’affetto dei tifosi. Ibra…”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di "San Siro" contro l'Empoli di Andreazzoli in Serie A

"Sentiamo l'affetto dei tifosi, la soddisfazione più grande è quella di vederli felici. La loro presenza ci fa bene e siamo contenti di trovarli anche domani sera. Siamo soddisfatti della prestazione di Napoli, ma non crediamo di aver fatto l'ultimo step. L'ultimo step è sempre la prossima partita, il passato non ci aiuterà ad avere più punti in classifica. Io comunque ho visto una squadra concentrata, questo ci aiuterà molto per giocare contro l'Empoli. Difficile fare previsioni nella corsa al titolo. Le squadre davanti non sono mai riuscite a fare una lunga striscia di vittorie consecutive. Io penso che le prime cinque abbiano le qualità per farlo, però poi ci sono anche gli avversari. Io credo che giocare bene ti aiuta a vincere. Detto questo, tutti i campionati si giocano e si vincono anche con le partite sporche, le partite vanno sofferte e lottate. Dovremo essere umili e credere nelle nostre qualità. La squadra è determinata, convinta, ma anche serena. Sapremo affrontare tutte le partite con la giusta concentrazione e la giusta determinazione. Non è stata la prima volta dell'utilizzo del 433 al San Paolo, prepariamo ogni partita per avere dei vantaggi e sono situazioni che posso mettere in pratica perché ho la fortuna di avere giocatori molto disponibili. Questo mi aiuta molto a preparare le partite. Di Giroud mi piace tutto. Come gioca, come lavora con la squadra, come raccorda il gioco, come pressa, come attacca la profondità, come smista per i compagni. Soprattutto mi piace la persona che è, professionista serio, persona con la quale è un piacere lavorare. Zlatan dà tanto alla squadra, in tutto quello che fa. Per il carisma, la personalità e la qualità. Sta meglio, sicuramente ci darà un grande supporto. L'Empoli è una squadra molto tecnica e dinamica, non è facile giocare contro un centrocampo che ha due vertici. La nostra squadra però conosce l'importanza della partita ed è concentrata, da questo punto di vista credo che arriveremo bene a questa sfida.Bajrami? Questa è una squadra imprevedibile, che ama gli inserimenti dei centrocampisti e le qualità dei singoli ci sono. Sono partiti con l'obiettivo di salvarsi, ci sono molto vicini e bisogna fare i complimenti ad Andreazzoli per il lavoro svolto."