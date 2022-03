Milan-Empoli, Pioli: “Vittoria importante, la classifica non è reale. Kalulu…”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, al termine della gara tra i rossoneri e l'Empoli di Aurelio Andreazzoli

"Siamo contenti della vittoria ma la classifica non è reale. Viaggiamo di partita in partita con equilibrio, penso sia la mossa migliore. Credo che la fase difensiva sia la cosa più bella che stiamo facendo, lottiamo tutti per difendere la porta. C’è grande spirito di sacrificio, il merito è di tutta la squadra che si applica molto. Nel primo tempo forse potevamo fare un secondo gol, poi nel secondo tempo abbiamo lottato come una grande squadra deve far per vincere. Ho ricordato alla squadra che in situazioni di vantaggio alcune volte non siamo riusciti a portare a casa la partita. Abbiamo rischiato poco e lavorato tanto e bene. Una vittoria importante. Kalulu si sta meritando tutto questo, ha lavorato con disponibilità e partecipazione anche quando era meno coinvolto. Sono le soddisfazioni più grandi per giocatori e allenatore"