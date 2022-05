Empoli-Torino 1-3, decisivo il tris di Belotti. Andreazzoli finisce la gara in 9

Il match del Carlo Castellani tra Empoli e Torino valido per la 35a giornata di Serie A, termina 1-3. Decisive le tre reti di Belotti

Al Carlo Castellani di Empoli, la compagine di Aurelio Andreazzoli si arrende al Torino, uscendo dal terreno di gioco in nove uomini. 1-3 il risultato finale, sbloccato inizialmente dagli azzurri con Zurkowski, per poi vedersi rimontare dalle tre reti del Gallo, Andrea Belotti. Un sapore particolare per l'ex Palermo che si porta il pallone a casa, in una delle ultime gare giocate dal centravanti italiano con la maglia granata, vista la scadenza del contratto datata 30 giugno 2022. Uomini di Juric che continuano il periodo positivo senza sconfitte, dimostrando la crescita della proposta di gioco, nettamente opposta alle scorse stagioni.