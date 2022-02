Empoli-Juventus, Andreazzoli: “Stiamo bene e daremo il massimo. Allegri…”

Le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, alla vigilia della gara di Serie A contro la Juventus, match in programma sabato 25 febbraio alle 18:05

Momento di crisi per l' Empoli , che in campionato non vince dal 12 dicembre contro il Napoli , cinque pareggi e quattro sconfitte nelle ultime nove gare, l'ultimo il 2-0 subito contro la Sampdoria . Adesso gli azzurri si preparano ad ospitare la Juventus al "Castellani", nel match valido per la 27a giornata di Serie A . Il tecnico dei toscani, Aurelio Andreazzoli , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara con i bianconeri, di seguito le sue dichiarazioni:

"Che partite del genere si preparino da sole è vero parzialmente. La gara è di cartello e difficile e non si prepara completamente da sola: arriviamo bene, siamo venuti fuori da un risultato negativo ma costruttivo. Stiamo bene e ci siamo allenati bene: andiamo in campo per il massimo risultato. Giocheremo per vincere, non sarà facile. Cechiamo di dare una soddisfazione ai nostri tifosi, nelle gare in casa non li abbiamo premiati molto. Non vediamo l'ora che ci sia il fischio d'inizio. Assenti della Juve? Guardo in casa nostra. Contro le grandi abbiamo fatto bene, ma anche con le piccole. La distanza tra raccogliere quello che si è fatto e non raccoglierlo è molto breve, di fatto quest’inezia la concediamo nella nostra area. Bisogna crescere come squadra, come individualità e come proposte da parte mia e del mio gruppo. a Juventus ha delle esigenze che noi non abbiamo, noi dobbiamo andare a tutto gas. Non credo di avere idee diverse da Allegri: viene raffigurato come un pragmatico che guarda al risultato. Ma anche io guardo al risultato, magari percorrendo una strada diversa".