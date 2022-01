Calciomercato Empoli, caccia al trequartista: Andreazzoli punta l’ex Palermo Verre

Andreazzoli studia le carte per il 4-3-2-1 già visto contro Venezia e Roma. La dirigenza dell'Empoli starebbe lavorando per mettere a segno il colpo Valerio Verre, trequartista classe 1994 di proprietà della Sampdoria

La dirigenza dell'Empoli è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico della compagine azzurra, AurelioAndreazzoli. Dopo la cessione di LeonardoMancuso, direzione Monza, e con AndreaLa Mantia che potrebbe dire addio durante gli ultimi giorni di calciomercato, l'idea del club tocano sembrerebbe orientata verso un profilo che garantisca fosforo nella manovra offensiva. Nelle ultime ore, come riporta TMW, la dirigenza toscana starebbe provando l'assalto per l'ex Palermo ed Hellas Verona, Valerio Verre, trequartista di proprietà della Sampdoria, da tempo seguito dalla società toscana. Con l'eventuale approdo in azzurro del jolly d'attacco classe 1994 , che prevedrebbe l'arrivo in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, il tecnico Andreazzoli avrebbe a sua disposizione un uomo in più per il 4-3-2-1, schierato in occasione delle ultime due uscite contro Venezia e Roma e che potrebbe rappresentare il futuro tattico della squadra toscana.