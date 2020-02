Cronaca, mondo del calcio a lutto: morto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia

Si è spento all’età di 81 anni Luciano Gaucci.

L’imprenditore, morto oggi a Santo Domingo, località dove aveva trascorso gli ultimi anni, è stato uno dei protagonisti del recente passato del calcio italiano. Nato il 28 dicembre 1938, Gaucci si era inserito prima nel mondo dell’ippica e, negli anni Ottanta, in quello del calcio. Inizialmente, la sua carriera sportiva era iniziata come vicepresidente della Roma, club della sua città di origine, a fianco di Dino Viola. In seguito, era entrato nella dirigenza del Perugia, prima come dirigente sportivo e poi come presidente, per tredici anni. Con i Grifoni ha ottenuto una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994 e due promozioni dalla Serie B alla Serie A. Inoltre, per periodi più brevi, era stato anche proprietario della Viterbese (dal 1997 al 2000), del Catania (dal 2000 al 2004) e della Sambenedettese (dal 2000 al 2004). Un presidente eccentrico, come spesso è stato definito, soprattutto per la scelta di affidare, per la prima e unica volta finora nella storia del calcio italiano, una squadra ad una allenatrice. Era l’anno 1999 e, alla guida della Viterbese, approdò infatti l’ormai nota Carolina Morace.

Un uomo, dunque, rinomato, che nella sua carriera è riuscito a segnare la storia del calcio italiano e non solo, che oggi piange la sua scomparsa.