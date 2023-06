Cremonese, l’ex Palermo Ballardini a rischio: Farioli e Nicola i nomi per sostituirlo

La Cremonese dopo la retrocessione in Serie B potrebbe non continuare con Ballardini: in pole Farioli e Davide Nicola

La retrocessione della Cremonese potrebbe non conservare la panchina di Davide Ballardini. L'ex allenatore del Palermo, dopo il subentro in corsa sulla panchina grigiorossa ha ottenuto grandissimi risultati in Coppa Italia arrivando fino alla semifinale, poi persa con la Fiorentina. Mentre in Serie A non è riuscito ad invertire il trend negativo che ha portato verso l'esonero Massimiliano Alvini dopo una buona parte di stagione. Ballardini e la compagine lombarda ripartiranno dalla Serie B, o forse no. Il contratto del mister di Ravenna fino al 2024 dovrebbe dare buone sensazioni verso la conferma, In caso contrario e quindi separazione - secondo quanto riportato da Tutto B - i nomi preferiti della Cremonese sono Davide Nicola e Francesco Farioli.