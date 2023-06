Cremonese, l’agente di Aiwu: “Non giocherà in Serie B. Interessa in A e in Premier”

"Emanuel ha attirato l’attenzione di parecchie squadre, sia dai Top 5 campionati che da alcuni minori. Ci sono dei colloqui in corso e stiamo lavorando per ottenere la soluzione migliore". Lo ha detto Marcello Brillman, come riportato da "Cuoregrigiorosso". L'agente di Emanuel Aiwu, difensore della Cremonese, si è espresso sul futuro del suo assistito dopo la retrocessione in Serie B della squadra allenata da Davide Ballardini. "Restare in Serie B? È un campionato competitivo con squadre come Parma e Sampdoria, ma il nostro obiettivo non è giocarci. C’è già stato un incontro con il Burnley, ma non posso dire di più. Ma piace anche in Italia, ci sono una-due squadre di Serie A con cui sto già parlando. Ci stiamo impegnando, ma senza fretta: non ha senso fissare scadenze e mettersi sotto pressione", le sue parole.