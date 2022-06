Cremonese, Braida: “Gaetano non è possibile riprenderlo dal Napoli, Ancelotti…”

Ariedo Braida , storico dirigente italiano da sempre riconosciuto per le sue grandi idee lungimiranti che hanno fatto le fortune di Milan e Barcellona su tutte. Ad oggi consulente strategico della Cremonese , neopromossa in Serie A, si appresta a rinforzare la squadra grigiorossa, fresca di cambio in panchina. La compagine del neo tecnico, Massimiliano Alvini rischia di perdere diversi giovani talenti, non di proprietà dei lombardi, tra cui Gianluca Gaetano. Questi i temi trattati dall'ex blaugrana ai microfoni di Calcionapoli1926. Di seguito le sue parole:

"Al momento siamo in una fase embrionale del nostro mercato. Dal Napoli abbiamo avuto Gaetano e ci avrebbe fatto piacere tenerlo ma per adesso questo non è possibile. Questo ragazzo è cresciuto, ha talento calcistico ma bisogna lavorarci. Non tutti i calciatori sanno esprimere in modo immediato quello che hanno dentro, lui ha bisogno di un percorso per poterli sfruttare. A centrocampo, lì dove l’ha provato Ancelotti, credo che possa esprimere tutte le sue potenzialità".