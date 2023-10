Spezia-Cosenza, le probabili formazioni: Alvini sfida Caserta, Elia e Tutino dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Spezia e Cosenza, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida nel segno di alcuni ex Palermo.

Spezia e Cosenza, una sfida che ha molto di Palermo. Da Tutino come riferimento offensivo dei calabresi ad Elia come freccia sulla corsia esterna aquilotta. Ma il reale comune denominatore è quello che entrambe le squadre, al "Barbera" non ci hanno perso. Cosa che quest'anno, è molto difficile, vista la forza della squadra di Eugenio Corini e la spinta del pubblico rosanero. Canotto qualche settimana fa stendeva i rosanero negli ultimi minuti con un grande tiro a giro, lunedì scorso, Stulac salvava Brunori e compagni dalla seconda sconfitta stagionale, agguantando un 2-2 dal sapore di un successo, per come maturato.

Una nota positiva per la squadra allenata da Massimiliano Alvini è quella che la sconfitta non arriva dallo scorso 23 settembre, quasi un mese addietro. Tre pareggi e un solo successo con la Feralpisalò non è un grande bottino, ma al netto delle prestazioni, sempre in crescita, il lavoro profuso dall'ex Reggiana e Perugia tra le altre, può essere ritenuto positivo e dagli ampi margini di miglioramento in termini numerici. Inoltre, oggi alle 14:00, lo Spezia tornerà a giocare le partite allo stadio "Alberto Picco", dopo l'avvio di stagione disputato al "Manuzzi".

La compagine ligure ha diverse caratteristiche sul piano del gioco abbastanza tangibili: la notevole proprietà di palleggio in mezzo al campo, la fluidità di manovra sulle corsie laterali, l’armonia e la qualità nello sviluppo delle trame offensive, la capacità di alzare improvvisamente frequenze e ritmo. Difficili da spiegare i 7 punti in classifica ed il conseguente sedicesimo posto dello Spezia di Alvini. Che ha un organico di ottimo livello: Dragowski, Reca, Amian, Bandinelli, Esposito, Verde, Antonucci, Moro. E ci fermiamo qui.

Il club ligure, dopo le indisponibilità di Nikolaou e Bertola in difesa, dovrà mettere da parte la sua difesa a 3 che ha contraddistinto gli ultimi risultati positivi e tornare a 4. Obbligatorie le scelte per il tecnico di Reggello, che si vedrà costretto a schierare Gelashvili e Serpe nel pacchetto arretrato, poco utilizzati fino ad oggi. Verso la conferma, invece, Elia, Zurkowski, Amian, Antonucci e Bandinelli. Novità in attacco, con il probabile rilancio di Esposito in attacco.

Il Cosenza ha rotto con il passato ed è partito forte quest'anno in Serie B. Con Fabio Caserta la squadra calabrese cerca spesso di giocare un buon calcio di proposta - al "Barbera" si è anche visto - e questo sta portando i risultati sperati. La società del patron Guarascio è posizionata all'ottavo posto, con quattordici punti raccolti. Tutino e compagni sono reduci da un ko comprensibile, in casa della Sampdoria (che prima o poi doveva gioire davanti al suo pubblico). Sconfitta che comunque non interrompe il percorso intrapreso, che aveva visto i rossoblù battere consecutivamente Pisa e Lecco, segnando cinque reti e subendone una.

LE PROBABILI FORMAZIONI — SPEZIA (4-3-1-2) 69 Dragowski; 27 Amian, 33 Gelashvili, 5 Serpe, 13 Reca; 7 Elia, 10 S. Esposito, 25 Bandinelli; 17 Zurkowski; 48 Antonucci, 9 P. Esposito. IN PANCHINA 1 Zoet, 4 Moutinho, 55 Hristov, 15 Pietra, 21 Corradini, 29 Cassata, 36 Candelari, 80 Kouda, 11 Cipot, 19 Krollis, 24 Moro, 99 Verde. ALLENATORE Alvini. SQUALIFICATI Ekdal, Nikolaou, Bertola. DIFFIDATI Bandinelli. INDISPONIBILI Muhl, Cugnata, Wisniewski.

COSENZA (4-2-3-1) 1 Micai; 27 Martino, 13 Meroni, 23 Venturi, 11 D’Orazio; 26 Praszelik, 14 Calò; 31 Canotto, 9 Tutino, 34 Florenzi; 10 Forte. IN PANCHINA 77 Marson, 3 Rispoli, 2 Sgarbi, 6 Fontanarosa, 98 Zuccon, 24 Viviani, 42 Voca, 7 Marras, 20 Arioli, 30 Mazzocchi, 19 Crespi, 21 Zilli. ALLENATORE Caserta. SQUALIFICATI nessuno. DIFFIDATI D’Orazio. INDISPONIBILI Cimino, La Vardera.

ARBITRO Daniele Minelli della sezione di Varese. ASSISTENTI Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Antonio Severino della sezione di Campobasso. IV UFFICIALE DI GARA Gioele Iacobellis della sezione di Pisa. VAR Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. ASSISTENTE VAR Alberto Santoro della sezione di Messina.

