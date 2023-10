Cosenza, Caserta verso lo Spezia: “Loro top a Palermo, noi come al Barbera…”

Cosenza che si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva in campionato dopo la sconfitta patita nel turno precedente a Marassi contro la Sampdoria guidata da Andrea Pirlo. Altro impegno probante e sfida contro un avversario di livello per la squadra di Caserta, la formazione calabrese sarà infatti di scena allo stadio Picco di La Spezia al cospetto della compagine ligure di Alvini. Spezia reduce da una prestazione di assoluto spessore al Barbera, gara rocambolesca in cui la vittoria per i bianconeri è sfumata in pieno recupero, addirittura al minuto centoquattro, quando Leo Stulac ha regalato il pari al Palermo con una splendida punizione dal limite dell'area. Esposito e compagni hanno subito la rimonta rosanero nella ripresa, dopo aver costruito un meritato doppio vantaggio. Cosenza protagonista di un ottimo avvio di stagione prima dello stop in casa dei blucerchiati. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei calabresi, Fabio Caserta, alla vigilia del match contro la formazione ligure.