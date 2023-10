Palermo-Lecco, GdS: “Sfida di ex, Vasic ha già punito i lombardi, Ardizzone out”

In vista della sfida tra Palermo e Lecco, in programma domani alle ore 16.15 il Giornale di Sicilia si è soffermato sugli ex di questo match.

Non c'è tempo per rifiatare. Due match casalinghi a strettissimo giro di posta. Il Palermo di Corini vuole e deve farsi trovare pronto rispetto alle incalzanti sollecitazioni del calendario. Non si è ancora spenta l'eco del rocambolesco pari in rimonta contro lo Spezia, match avvincente in cui i rosanero hanno evitato in extremis la sconfitta grazie alla zampata di Mancuso ed alla magia su punizione firmata da Leo Stulac. Domenica pomeriggio al Barbera, il Palermo proverà a tornare alla vittoria tra le mura amiche contro la matricola Lecco. Reduce dall'avvicendamento in panchina, con Bonazzoli erede dello storico coach Luciano Foschi, la formazione lombarda ha piazzato in settimana la prima vittoria nel torneo cadetto. Blitz esterno sul campo del Pisa ed ossigeno puro, numerico e psicologico, per una squadra che resta fanalino di coda del torneo cadetto 2023-2024.

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma anche sul capitolo ex: una sfida nella sfida che vedrà "impegnati" Aljosa Vasic per quanto concerne la sponda rosanero e il palermitano Francesco Ardizzone, in forza ai neopromossi. Quest'ultimo quest'anno non è mai sceso in campo con il Lecco ed è ai margini del progetto. Centrocampista classe 1992, vanta tanta esperienza tra Serie C e B con le maglie di Cesena, Pro Vercelli, Virtus Entella, Turris e Reggiana. Oltre ad essere un nativo del capoluogo siciliano, l'autore di un gol negli scorsi playoff di Lega Pro, ha vestito la maglia del Palermo, giocando prevalentemente in Primavera, dal 2009 al 2011. Inoltre, Ardizzone è stato convocato anche in Prima Squadra, quando il club del compianto patron Zamparini disputava l'Europa League. In quella sfida contro Lausanne-Sport, vinta 0-1 dai siciliani, l'attuale giocatore dei lombardi scese in campo per 25'.

Vasic ha vestito la maglia del Lecco per un solo semestre, nella stagione 2021-2022. L'anno prima di "esplodere" con la maglia del Padova, la società biancorossa decise di prestarlo ad un club di pari categoria come quello del presidente Di Nunno. In quel breve ma intenso periodo, Aljosa disputò tredici partite, senza mai mettere a referto gol o assist. Il dato raccolto dal Giornale di Sicilia (interessante) è un altro. Quello che il giovane italoserbo ha già battuto in carriera il Lecco, l'anno scorso, nel match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Lega Pro, quando vestiva la maglia patavina.

