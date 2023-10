Palermo-Lecco, Fracchiolla: “Carichi dopo la prima vittoria. Daremo tutto al Barbera”

Il Lecco ha vissuto un'estate turbolenta. Dopo il Consiglio di Stato gli è stata assegnata la partecipazione in Serie B che si era guadagnata con la vittoria dei playoff. Squadra fatta di fretta e furia con meccanismi da oliare. La formazione allenata da Luciano Foschi, pioniere del ritorno nel campionato cadetto dei lombardi dopo 50 anni, non era riuscita ad ingranare nelle prime uscite stagionali e ciò ha portato la società a delle riflessioni. Il patron Di Nunno, a malincuore ha deciso di terminare il rapporto con il mister ex Ravenna, in favore di Emiliano Bonazzoli, tecnico emergente alla prima esperienza tra i professionisti. Nel recupero della prima giornata è arrivata la prima vittoria per il Lecco contro il Pisa e adesso non vuole fermarsi. In vista del match contro il ben più quotato Palermo, ha rilasciato dichiarazioni Domenico Fracchiolla, ds del biancoblù, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com. Di seguito le dichiarazioni ufficiali: