Cosenza, clamoroso tentativo per riportare l’ex Lazio Zarate in Italia

Mauro Zarate potrebbe rientrare in Italia. Sulle tracce dell'ex attaccante di Lazio e Fiorentina - oggi in forza al Platense - ci sarebbe il Cosenza di William Viali. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il club rossoblu sta per chiudere la trattativa con l'operazione del tutto a sorpresa che è stata condotta da Claudio Anellucci e Vittorio Schettino.