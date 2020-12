Coronavirus Sicilia, le regole per chi rientra a Natale: la nuova ordinanza di Musumeci in vigore fino al 7 gennaio

La Sicilia si prepara al rientro di una gran moltitudine di gente che tornerà a casa per le festività natalizie.

Palermo-Casertana, le pagelle dei quotidiani: riscatto rosanero, Lucca e Rauti sugli scudi

Nelle ultime settimane sono state ben 7300 le persone che si sono registrate sul sito siciliacoronavirus.it, stando all’ordinanza di Nello Musumeci. Il presidente della Regione, infatti, ha come obiettivo principale quello di contrastare la diffusione del Coronavirus e da quest’oggi di conseguenza vi saranno nuove misure di sicurezza per chi rientrerà nell’isola.

FOTO Palermo-Casertana 2-0, 15a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completa

Il contagio in Sicilia si sta affievolendo, sebbene i numeri non siano ancora troppo positivi. Per evitare che questi salgano vertiginosamente coloro che torneranno a casa per Natale dovranno comunicare esito tampone effettuato almeno 48 ore prima oppure sottoporsi a tale esame in uno dei drive in presenti nell’intera Isola. Lo stesso Musumeci, attraverso tale ordinanza, ha comunque affermato che chi non vorrà sottoporsi a tampone dovrà porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni comunicandolo a priori al proprio medico. Come già ribadito tale nuove misure di sicurezza avranno validità dal 14 dicembre (oggi ndr) fino al prossimo 7 gennaio, quando le feste saranno terminate.

FOTO Palermo-Casertana 2-0, 15a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completa