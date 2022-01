Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in Coppa Italia Petagna e Vlahovic dal 1′

Le formazioni ufficiali del match, Napoli-Fiorentina, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma allo Stadio "Diego Armando Maradona" alle 18.00

Napoli-Fiorentina, è il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 18.00 allo stadio "Maradona". Scelte obbligate in attacco per Luciano Spalletti, con Politano che torna titolare, Elmas a sinistra e Mertens alle spalle di Petagna, out LorenzoInsigne. Esordio da titolare per Tuanzebe, schierato in difesa con Rrahmani.