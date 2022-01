Napoli-Fiorentina, Italiano ai quarti: apre Vlahovic, a Spalletti non basta Petagna

Spettacolare 5-2 della Fiorentina al Diego Armando Maradona contro il Napoli, vittoria ai supplementari per i viola

Nella prima frazione di gioco è il Napoli ad aprire la sequenza delle occasioni con Elmas, è bravo Dragowski a farsi trovare pronto sul tiro del macedone. Al minuto 41 sblocca la gara la Fiorentina, al termine di un'azione corale Saponara scarica per Vlahovic, il bomber viola non deve far altro che appoggiare alle spalle di Ospina.

Il vantaggio degli ospiti dura solamente due minuti. Petagna scarica bene per Mertens che lascia partire una rasoiata, nulla da fare per Dragowski, il Napoli trova il pareggio. Prima del duplice fischio c'è però un colpo di scena, l'estremo difensore viola commette un brutto fallo su Elmas per rimediare a un retropassaggio errato di Venuti: rosso diretto e Fiorentina in dieci.

I viola però non si scompongono e nella ripresa colpiscono alla prima azione. Cristiano Biraghi raccoglie una palla al limite dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo e fulmina Meret, entrato al posto di Ospina, per il nuovo vantaggio dei toscani. Parità numerica ristabilita al minuto 82, follia di Lozano che viene espulso dopo il consulto del direttore di gara Ayroldi con il VAR. Nessuna grande occasione nel secondo tempo, con il Napoli che attacca e la Fiorentina che difende ordinata. Nell'ultimo dei sei minuti di recupero però è Andrea Petagna a regalare il pareggio agli azzurri, appena dopo la seconda espulsione per il Napoli rimediata da Fabian Ruiz.

Allo scadere del primo tempo supplementare, la Fiorentina torna in vantaggio con Lorenzo Venuti, cross al bacio di Maleh e l'ex Benevento insacca per il 3-2. Viola che mettono in ghiaccio la gara nel secondo tempo con il nuovo acquisto Piatek, esordio e gol con la nuova maglia per il polacco. Nel finale spazio anche per la rete di Maleh, pokerissimo per la Fiorentina.

Vincenzo Italiano guadagna quindi l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove se la vedrà con l'Atalanta di Gasperini.