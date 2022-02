Milan-Lazio, Sarri: “Una sconfitta a San Siro ci può stare ma non così. Immobile…”

Le dichiarazioni di Sarri al seguito della sconfitta per 4-0 della sua Lazio a San Siro contro il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia

"Oggi eravamo spenti. Spero che il problema sia stato solo una questione di stanchezza fisica perché se è mentale allora la situazione è preoccupante. Stasera ho visto dei difetti che pensavo avessimo lasciato da parte. Alti e bassi? Mi aspettavo delle difficoltà e ci può stare una sconfitta a Milano ma non mi aspettavo questa prestazione. Sono rimasto con l'amaro in bocca. Non mi piace il format della Coppa Italia ma questo non c'entra niente con la partita. Nella FA Cup giocano tutti i turni che vengono estratti in diretta televisiva e lì ti può toccare chiunque, ricordo che a noi del Chelsea toccò il Liverpool. Immobile ha subito un colpo forte al piede, speriamo di recuperarlo subito ma si saprà di più domani. Questa è una squadra di buone qualità e bisogna trovare la nostra dimensione. Venivamo da una splendida vittoria a Firenze e noi non siamo quelli che si sono visti stasera".