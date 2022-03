Milan-Inter, Handanovic protagonista ferma Pioli: è 0-0, si decide al ritorno

Pareggio tra Milan e Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, protagonista Samir Handanovic con diversi interventi salva-risultato

Doppia occasione per il Milan dopo dieci minuti, prima è bravo Handanovic a negare la rete a Saelemaekers da distanza ravvicinata, poi la conclusione di Theo Hernandez sibila alla sinistra del palo difeso dal portiere sloveno. Primo tempo che si chiude senza particolari emozioni, alla mezz'ora cambio obbligato per Pioli , fuori Romagnoli infortunato e dentro Kalulu .

Nella ripresa subito il Milan pericoloso con Leao, ancora protagonista Handanovic. Al minuto 64 autentico miracolo dell'estremo difensore nerazzurro. Florenzi si libera bene e trova lo spazio per calciare, ma l'ex Udinese chiude la porta ancora una volta. Inter che fatica a ripartire e Milan in controllo della gara, senza riuscire a trovare la via del gol. L'arbitro Mariani fischia la fine del match dopo i quattro minuti di recupero.