Juventus-Fiorentina, Italiano: “Cercheremo di fare l’impresa. Sarà difficile, noi…”

Il tecnico della "viola" Italiano crede nella rimonta. Mercoledì sera la sfida tra Juventus e Fiorentina, ritorno semifinale di Coppa Italia

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus , con la gara d'andata vinta dai bianconeri per 1-0 al "Franchi":

"Dobbiamo andare a cercare di fare un'impresa, cosa non facile, ci proveremo con le nostre armi, con il nostro modo di interpretare le partite, sapendo che è difficile però dobbiamo fare una partita con un cuore enorme, una qualità immensa, con grande testa e cercheremo di fare tutto il possibile. Sinceramente a quello che proporrà l'avversario non ci penso. E' una squadra che può fare tantissime cose, può cambiare tanti sistemi, avere tante possibilità, ha giocatori che possono metterti in difficoltà con qualsiasi sistema, con qualsiasi modo di interpretare le partite, quindi pensiamo a noi".