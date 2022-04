Juventus-Fiorentina, formazioni ufficiali: out Dybala e Piatek, Cabral dal 1′

Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma alle 21

Ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia, all'Allianz Stadium in campo Juventus e Fiorentina, per decidere chi sfiderà l'Inter nella finale dell'11 maggio. Si riparte dall'1-0 per i bianconeri maturato nel capoluogo toscano. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 21: