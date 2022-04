Juventus-Fiorentina 2-0, Bernardeschi e la legge dell’ex: Allegri raggiunge l’Inter in finale

Nella gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, la Juventus ha battuto per due a zero la Fiorentina approdando all'ultimo atto della competizione in cui affronterà l'Inter di Simone Inzaghi

Sarà derby d'Italia in finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi nella stracittadina contro il Milan di Stefano Pioli, la Juventus ha mandato al tappeto la Fiorentina vincendo sia all'andata che al ritorno per uno a zero.

All'Allianz Stadium di Torino, l'ex Federico Bernardeschi ha aperto le danze al minuto 32' sfruttando un'indecisione di Dragowski che non ha letto bene una traiettoria disegnata da Alvaro Morata. La squadra di Allegri è stata lucida e ha saputo contenere gli attacchi della Viola di Vincenzo Italiano, riuscendo a raddoppiare in pieno recupero grazie al tapin vincente di Danilo dopo l'assist di uno straripante Cuadrado. Il prossimo undici maggio allo stadio Olimpico di Roma la Juventus affronterà, dunque, l'Inter di Simone Inzaghi per decretare la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa.