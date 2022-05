Juve-Inter 2-4, Perisic e Calahnoglu consegnano la Coppa ad Inzaghi, Allegri ko

Coppa Italia vinta dall'Inter di Simone Inzaghi che supera la Juve di Allegri per 2-4. Decisiva la super doppietta di Perisic ai supplementari

⚽️

Dopo sette minuti l'Inter è già in vantaggio con Barella, che sugli sviluppi di un corner raccoglie la sfera al limite dell'area e calcia alla perfezione, nulla da fare per Szczesny. Prima grande occasione per la Juventus arriva al minuto 24 con Vlahovic, grande conclusione diretta verso l'incrocio dei pali ma Handanovic vola e nega il pareggio ai bianconeri. L'estremo difensore sloveno si ripete cinque minuti più tardi sulla conclusione di testa di De Ligt.

Nella ripresa la Juventus entra in campo con un piglio diverso e ribalta la gara nel giro di tre minuti. Al 50esimo ci pensa Alex Sandro a firmare il pareggio dopo una mischia in area piccola, poco dopo invece è Vlahovic che trova la rete del vantaggio. Un minuto più tardi l'Inter ha una grandissima occasione con Darmian, Szczesny però si supera ed evita il pari dei nerazzurri. Al minuto 65 conclusione precisa di Dybala, stavolta Handanovic è sicuro e sventa la minaccia dell'argentino. L'Inter spinge in cerca del pari fino al minuto 79, quando Calhanoglu trova il gol del 2-2 su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Valeri per un fallo di Leonardo Bonucci. Dopo tre minuti di recupero terminano i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare i nerazzurri si riportano in vantaggio con il secondo calcio di rigore concesso dall'arbitro Valeri, contatto in area tra De Ligt e De Vrij, Perisic spiazza Szczesny alla perfezione. Al minuto 102 poker nerazzurro con la doppietta personale di Perisic, assist perfetto di Dimarco per il croato che non sbaglia. Allegri in seguito al gol dell'ex Wolfsburg protesta in modo accentuato e viene così allontanato dal terreno di gioco. Secondo tempo supplementare giocato a ritmi lenti, senza emozioni. Trofeo che va all'Inter di Simone Inzaghi, aggiudicandosi la Coppa Italia 2021-2022.