Il dg del Palermo, Giovanni Gardini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla stagione imminente:

"In 11 mesi eravamo fuori dalla lista a Euro 32 e poi ci siamo entrati grazie alla collaborazione con la regione siciliana, il comune e tutte le istituzioni. Abbiamo un'idea, uno sviluppo per cercare di rendere Palermo una società all'avanguardia perché sono molto importanti per una squadra che vuole competere ad alti livelli. Strefezza? Ennesima dimsotrazione che vogliamo raggiungere la massima categoria. C'è stato un viaggio costruito che ora deve portare i frutti e i risultati. Questa è l'ennesima dimostrazione di affetto che il City Group ha verso Palermo, che deve raggiungere un certo obiettivo. Non dimentichiamo che nella passata stagione abbiamo avuto 28 mila spettatori di media e un pubblico straordinario con un attaccammento sia nelle vittorie sia nelle sconfitte. Quindi i tifosi meritano di raggiungere questo obiettivo e di vedere i colori rosanero in palcoscenici importanti. La Serie B è il campionato più difficile a livello europeo per me. Del mercato si occupa Osti. Noi non stiamo fermi di sicuro. Siamo molto contenti di cosa è stato fatto fino a oggi e siamo pronti per essere protagonisti pur consapevoli che ogni partita andrà giocata con sacrificio. Con i nostri tifosi nulla può essere considerato impossibile", conclude.