Inter-Roma, le formazioni ufficiali: ecco Sanchez e Dzeko, Mourinho punta su Zaniolo

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Inzaghi punta su Sanchez, Mourinho su Abraham

La Coppa Italia è pronta a regalare spettacolo con la sfida tra due grandi formazioni del panorama calcistico italiano. L'Inter di Simone Inzaghi sfida la Roma di José Mourinho, atteso dal pubblico di fede nerazzurra di "San Siro" pronto ad accoglierlo calorosamente. In palio c'è un posto in semifinale e chi passerà il turno affronterà la vincente della gara tra Milan e Lazio, in programma il giorno successivo.