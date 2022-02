Inter-Roma, Dzeko e Sanchez affondano Mourinho: Inzaghi vola in semifinale

E' l'Inter la prima semifinalista di Coppa Italia. I nerazzurri battono 2-0 la Roma con le reti di Dzeko e Sanchez. Niente da fare per Mourinho

Quarti di finale di Coppa Italia , a San Siro in campo Inter e Roma . I nerazzurri conquistano l'accesso in semifinale con un gol per tempo, apre le marcature Dzeko , Sanchez firma il 2-0 finale che stende la squadra di Mourinho .

Inter subito in vantaggio con l'ex di giornata, Edin Dzeko. Il bosniaco riceve un lancio alle spalle della difesa romanista e non lascia scampo a Rui Patricio. Solo quattro minuti più tardi ancora Inter pericolosa con Barella, il suo tiro dalla distanza si infrange sulla traversa. Primo tiro della Roma al ventesimo minuto con Zaniolo, altro ex in campo. La botta del fantasista giallorosso però esce di poco a lato del palo difeso da Handanovic.