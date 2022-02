Inter-Roma, Branca: “Mou bollito? Tutta invidia. Voleva Carvalho e Deco in nerazzurro”

Le parole di Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, sull'avventura di Mourinho alla Roma e sul passato dello Special One in nerazzurro

"Lui bollito? Tutta invidia, che è il male del secolo. È assolutamente un tecnico completo, adatta la squadra al modulo migliore per sfruttare le caratteristiche della rosa. È un grande motivatore e questo può offuscare il grande lavoro che fa”

Così l'ex dirigente nerazzurro Marco Branca, sul ritorno dello Special One a San Siro per il match contro la Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Durante un'intervista concessa ai microfoni di "Tuttosport", branca, si è soffermato a parlare dell'avventura del portoghese in giallorosso, svelando inoltre un retroscena di mercato risalente ai tempi del Triplete.

Come lo convinsi a prendere Lucio e non Van Buyten? Lui voleva Carvalho e Deco. Non è uno che si fossilizza sui nomi se l'alternativa è altrettanto valida. Qualche volta io ho convinto lui, altre volte lui ha convinto me".