Inter-Milan, probabili formazioni: Inzaghi contro Pioli per la finale di Coppa Italia

L'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli si apprestano a sfidarsi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Mediagol ⚽️️

Il derby per antonomasia, la partita dell'anno. Inter e Milan - oltre che essere entrambe ancora in corsa per lo scudetto - si giocheranno l'accesso alla finale di Coppa Italia alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza. All'andata le due squadre hanno pareggiato per zero a zero rinviando, di fatto, il discorso qualificazione al ritorno in programma stasera nella fredda cornice del capoluogo lombardo.

In questa competizione è ancora in vigore la regola del gol doppio in trasferta, pertanto i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno solo un risultato per approdare all'ultimo atto: la vittoria. In caso di zero a zero si andrà ai tempi supplementari, mentre qualora Inter e Milan pareggiassero con uno o più gol a testa ad andare in finale sarebbe la squadra di Stefano Pioli.

Inter e Milan si affrontano per la 27ª volta in Coppa Italia, con un bilancio favorevole ai rossoneri per 10 successi contro gli otto della squadra oggi allenata da Simone Inzaghi. Quest'ultimo va a caccia del primo successo stagionale nel derby, mentre la compagine di Pioli vuole far inceppare la macchina nerazzurra che sembra essere tornata a girare in pieno ritmo.

Di seguito, probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S.Inzaghi.

A disposizione: I. Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Lazetic, Maldini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

GUARDALINEE: Costanzo e Passeri.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Tolfo.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Inter-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.