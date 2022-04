Inter-Milan 3-0: Lautaro e Gosens lanciano Inzaghi in finale di Coppa. Pioli ko

L'Inter di Simone Inzaghi elimina il Milan dalla Coppa Italia battendolo 3-0. In finale ci vanno i nerazzurri che se la giocheranno con la vincente tra Fiorentina e Juve

Come da pronostico il secondo tempo vede il Milan di Pioli riversarsi totalmente nella metà campo avversaria alla ricerca della rimonta, sfiorata più volte dai rossoneri, arrivati con frequenza in modo pericoloso tra le parti dell'estremo difensore dei campioni d'Italia. Il gol di Bennacer illude il pubblico "ospite" visto poi l'intervento del VAR che annullerà la rete dell'algerino per interferenza sulla visibilità di Handanovic da parte di Kalulu, in posizione irregolare. Nonostante i continui assalti del Diavolo, la gara non sembra riaprirsi e neanche un brillante Brahim Diaz subentrato è riuscito a ribaltare le carte in tavola. Ed al minuto 82' che la pratica viene chiusa dagli uomini di Inzaghi, con la prima rete in nerazzurro di Robin Gosens che mette dentro la palla a secondo palo di Brozovic e fa il definitivo 3-0 che lancia in finale di Coppa Italia l'Inter.