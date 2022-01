Inter-Empoli, Marotta scopre le carte: “Proveremo a prendere Dybala, ma Inzaghi…”

Prima di Inter-Empoli, Marotta ha fatto il punto sul calciomercato, parlando dell'interesse dei nerazzurri per Dybala, Scamacca e Frattesi

Poco prima del match di Coppa Italia contro l'Empoli, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Italia 1, lasciando qualche spunto inerente al calciomercato: "Interesse per Dybala? Quando un giocatore del suo valore si avvicina a scadenza è normale sia accostato a club importanti e che vi siano queste fantasie, suggestioni. Il management deve essere molto ambizioso per andare a cercare calciatori e alzare l'asticella, anche se poi non si riesce. Il reparto offensivo ci dà garanzie per il futuro, ed Inzaghi è contento di avere quei quattro davanti. Scamacca e Frattesi? A noi piacciono giovani e italiani, siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro".