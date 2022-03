Fiorentina, Nico Gonzalez: “Juventus? Vincere la Coppa Italia un sogno. Vlahovic…”

L'esterno d'attacco della viola Nico Gonzalez ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Fiorentina-Juventus, andata di Coppa Italia

“So bene che tutte le gare sono importanti. Ma questa è una partita speciale, una semifinale di Coppa, abbiamo la possibilità di provare a vincere la Coppa Italia, che sarebbe un sogno per la squadra e per Firenze. A livello personale mi sto preparando dando il massimo, mi sento bene, daremo tutto per i nostri tifosi. Non so se l’addio di Vlahovic abbia o meno influito sul mio rendimento. Mi sento molto a mio agio in campo anche con Piatek, che ha già segnato cinque gol, c’è Cabral, c’è una bella squadra, e i gol ci saranno sempre perché giochiamo sempre a calcio alla stessa maniera, creando tante occasioni da rete".