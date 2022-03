Fiorentina-Juventus, Italiano: “Poco lucidi! Ikoné in crescita”. E su Vlahovic…

Le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a margine della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri

Ko pesante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano . La Juventus di Massimiliano Allegri ha espugnato il Franchi di Firenze grazie ad un autogol di Venuti in piena zona Cesarini . Una partita speciale, in particolare, per il bomber bianconero Dusan Vlahovic , attaccante della Fiorentina sino a poche settimane fa. L'accoglienza riservata al serbo è stata letteralmente infernale con i fischi dei tifosi della Viola a rimbombare nelle orecchie del numero nove alla corte di Max Allegri per l'intera durata della sfida. A margine della sfida valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia è intervenuto in conferenza stampa il coach Vincenzo Italiano . Di seguito, le dichiarazioni del tecnico ex Spezia .

"Purtroppo continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali. Alcune partite se non le sblocchiamo o indirizziamo, puntualmente le perdiamo. Sinceramente non so cosa rimproverare alla squadra, abbiamo tirato 22 volte in porta e concesso poco. Dobbiamo crescere, il lavoro è iniziato ora ma non riusciamo a mettere ciliegine. Abbiamo il secondo round, andiamo a giocarcela. Poco cinismo? Questo è un problema che abbiamo da inizio anno, gli esterni lavorano e si sacrificano ma devono essere più concreti e velenosi, pretendere di più da loro stessi ed essere efficaci. Ikoné sta crescendo, ci voleva pazienza per metterlo a regime: avrebbe potuto segnare due gol a Sassuolo e stasera ma è ancora fermo a quota zero, gli faremo capire quanto è importante. Qualche ripartenza la Juventus te la può sempre creare e questo hanno fatto. Sull’ultima palla dovevamo percepire il pericolo e stare attenti, siamo stati castigati eccessivamente. Mi fa arrabbiare però che non concretizziamo: la mole di palle gol deve fruttare. Vlahovic? Abbiamo un bel rapporto, è cresciuto tanto ed è un campione. Gli auguro il meglio".