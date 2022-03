Fiorentina-Juventus, Allegri: “Non era facile. Domani rientra Dybala, Vlahovic…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a margine della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Vittoria in extremis per la Juventus di Massimiliano Allegri che è passata sul campo della Fiorentina grazie ad un autogol al 92' di Venuti. A propiziare la rete bianconera un cross di Cuadrado, sempre tra i più pericolosi del roster a disposizione dell'ex coach del Milan. Si deciderà, comunque, tutto al ritorno in programma verosimilmente nella settimana del 20 aprile all'Allianz Stadium, con la Juventus nettamente favorita rispetto alla squadra di Italiano grazie al gol trovato in extremis dopo un cross dell'ex di turno. A margine della sfida valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Mediaset il coach Massimiliano Allegri. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico bianconero.