Fiorentina-Inter, LIVE Coppa Italia 13/01/2021: segui la diretta

Tutto pronto per Fiorentina-Inter.

Alle ore 15, allo Stadio “Artemio Franchi”, la compagine viola sfiderà i nerazzurri per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90′ regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente sfiderà ai quarti di finale il Milan di Stefano Pioli.

Di seguito, le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match.

FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Igor, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Castrovilli; Eysseric, Kouamé. All.: Cesare Prandelli.

A disposizione: Brancolini, Dragowski, Bonaventura, Duncan, Vlahovic, Pezzella, Venuti, Barreca, Montiel, Kraste, Dalle Mura, Callejon.

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All.: Antonio Conte.

A disposizione: Padelli, Radu, Hakimi, De Vrij, Lukaku, Vidal, Barella, Brozovic, Bastoni.