Fiorentina, frecciatina a Vlahovic: “Con la Juventus non è una partita come le altre”

La risposta social della Fiorentina alle dichiarazioni di Vlahovic post Juventus-Sassuolo. La viola affronterà i bianconeri in Coppa Italia

Anche se la gara si giocherà il 2 di marzo, la Fiorentina è già in clima semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. La società viola ha ricordato le dichiarazioni di Vlahovic i quarti di finale vinti dai bianconeri contro il Sassuolo. Il bomber serbo disse che la doppia sfida contro la sua ex squadra sarebbe stata solamente "una partita come le altre".